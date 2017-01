Uutinen

Kymen Sanomat: Kymi Sinfonietta keräsi ennätysyleisön Kymi Sinfoniettan voittokulku jatkui viime vuonna. Konserteissa kävi yhteensä 48 304 kuulijaa. Orkesteri kasvatti yleisömääräänsä yli 15 000:lla edellisvuodesta, joka myöskin oli ennätyksellinen. Toimitusjohtaja Riikka Luostarisen mukaan huimaa nousua selittää viime elokuussa Kouvolan Taiteiden yö -tapahtumassa järjestetty ulkoilmakonsertti, jossa esiintyi Tarja Turunen. Ilmaiskonsertti veti Kouvolan kävelykatu Manskille peräti 15 000 kuulijaa. — Yleisömäärä olisi voinut olla vieläkin suurempi, jos tilaa olisi ollut enemmän, Luostarinen kertoo. Ilman ulkoilmakonserttia kävijämäärä oli 33 304. Luku kasvoi edellisestä vuodesta 71 kuulijalla. Luostarinen on viime vuoden tulokseen erittäin tyytyväinen. — Tekemämme kova työ on alkanut kantaa hedelmää. Tarja Turusen lisäksi yleisömagneetteja olivat muun muassa syksyllä esitetty Chaplinin poika ja kevätkauden operetit. Lähes puolet syksyn konserteista oli loppuunmyytyjä. Kevätkaudellakin salien täyttöaste oli hyvä. — Yleisö on löytänyt myös varsinaiset sinfoniakonsertit. Tämä on tärkeää, koska päämäärämme on tuoda esille erilaista musiikkia ja myös haastaa kuulijat, Luostarinen sanoo. Orkesterin kuulijakunta on kasvanut tasaisesti. Neljänä viimeisenä vuotena on ylitetty 30 000 kävijän raja. Luostarinen antaa kiitoksen kymenlaaksolaisyleisölle, jota kehutaan maailmanlaajuisesti. — Saamme jatkuvasti taiteilijoilta palautetta kannustavasta yleisöstä. Se on yksi syy, miksi kansainväliset huiput haluavat tulla tänne esiintymään. Kymi Sinfoniettan kevätkauden toisen konsertin ohjelma on rakennettu puhallinsoittimille. Illan aikana kuullaan kolme teosta: Émile Bernardin Divertissement, W.A. Mozartin Huilukonsertto nro 1, G-duuri ja Johannes Brahmsin Serenadi nro 2. — Nyt on puhaltajien mahdollisuus loistaa, konserttia johtava brittiläinen Michael Collins sanoo. Kymi Sinfoniettan konsertti keskiviikkona 25.1. klo 19 Kotkan konserttitalossa ja torstaina 26.1. klo 19 Kuusankoskitalossa. Lue koko uutinen:

