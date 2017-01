Uutinen

Kymen Sanomat: Kymen Sanomat selvitti: Miten Mällinkatu 1 voi olla osoitteena usealle eri rakennukselle? Kymen Sanomien lukija oli hämmentynyt huomatessaan, että Kotkassa Rauhalan K-Marketilla ja Rauhalan koululla on sama osoite Mällinkatu 1. Miten se on mahdollista kaupungingeodeetti Kirsti Ruutiainen Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelusta? — Rauhalan koulun osoite on virallisesti Mällinkatu 1a. Googlettamalla ”Rauhalan koulu, Mällinkatu” löytyy tosiaan osoitteeksi sekä Mällinkatu 1 että Mällinkatu 1a. Myös Rauhalan päiväkoti ilmoittaa sivuillaan osoitteekseen Mällinkatu 1. — Netistä löytyy myös oikea tieto. Kotka.fi-sivujen karttapalvelu ohjaa oikein, samoin Kotkan sivuilta löytyvässä koululuettelossa on oikea tieto. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/25/Kymen%20Sanomat%20selvitti%3A%20Miten%20M%C3%A4llinkatu%201%20voi%20olla%20osoitteena%20usealle%20eri%20rakennukselle/2017321823306/4