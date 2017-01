Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan ympäristöseura vetoaa nupukiviperinteen suojelemiseksi Kotkan tekninen lautakunta päätti äänin 9—3 tiistaina vaihtaa osalla Kotkankatua nupukivet asvalttiin. Vasemmistoliitto ja vihreät olisivat halunneet säilyttää nupukiveyksen. Katupäällysteen vaihtamisen peruste on taloudellinen. Nipukiveyksen hinnaksi on laskettu 163 000 euroa. Kadunpätkän korjaaminen asvalttipäällysteiseksi maksaa 97 000 euroa. Kadun kunnostussuunnitelma asetetaan vielä julkisesti nähtäville. Sinä aikana sitä on mahdollista kommentoida. Tätä mahdollisuutta aikoo käyttää ainakin Kotkan ympäristöseura, joka on huolestunut Kotkan historiaan monin tavoin liittyvän nupukivikatujen säilymisestä. Ympäristöseuran puheenjohtaja Pentti Tiusasen mielestä nupukiveystä puoltaa myös kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas paikka. Kyseinen kadunosa sijaitsee Kotkan kirkon ja Lyseon lukion Globus-rakennuksen välissä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/25/Kotkan%20ymp%C3%A4rist%C3%B6seura%20vetoaa%20nupukiviperinteen%20suojelemiseksi/2017321823278/4