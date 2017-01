Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Mikkolansaareen tehdään puusilta Mikkolansaaren silta Kotkan Pernoossa tehdään kokonaan puusta. Tekninen lautakunta pyörsi valtuuston komennosta päätöksensä tiistaina. Lautakunta valitsi kustannussyistä aiemmin paikalle teräspalkkisillan. Valtuusto kuitenkin päätti budjettikokouksessaan, että silta on tehtävä puusta. Materiaalin vaihtaminen venyttää myös aikataulua parilla vuodella. Sillan rakenteet muuttuvat niin, että sillalle on haettava rakennuslupa aluehallintovirastolta. Lupaprosessi edellyttää ympäristöselvityksiä rakennuspaikalla. Lautakunnan valitsema kaksiaukkoisen liimapuupalkkisillan hinta-arvio on 378 000 euroa. Teräspalkkivaihtoehto olisi ollut 38 000 euroa halvempi. Uusi lupaprosessi ja tutkimukset aiheuttavat myös lähes 40 000 euron lisäkustannukset. Lue koko uutinen:

