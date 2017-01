Uutinen

Kymen Sanomat: Koko perheen Tammikuun tulet -tapahtumassa pääsee luistelemaan ja ratsastamaan Virojoella Klamilassa vietetään Tammikuun tulet -talvitapahtumaa tulevana viikonloppuna 27.-28.1. Viime vuonna käynnistettyä tapahtumaa vietetään nyt toista kertaa. Talkoolainen ja tapahtumaa perustamassa ollut Heli Varjakoski toivoo, että tapahtuma houkuttelisi perheitä osallistumaan yhdessä. — Viime vuonna kaikissa pisteissä kävi yhteensä noin 300 henkeä. Odotamme samankaltaista osallistujamäärää, Varjakoski arvioi. Tapahtumaan on talkoovoimin järjestetty monenlaista ohjelmaa. Perjantaina illalla Klamilan kyläkirkolla askarrellaan kello 17 alkaen ja lauletaan kanttori Niina Kotron johdolla kello 18.30 alkaen. Lauantaina ulkoillaan Ryhlyn tallilla, Mäkimajalla ja Klamilan satamassa pääsee saunomaan. — En ole koskaan käynyt Ryhlyn tallilla, joten odotan sitä. Otan lapset mukaan ja menemme katsomaan, millaista siellä on, Varjakoski myhäilee. Varjakosken mukaan erityisesti lauantain ohjelma on rakennettu liukuvaksi siten, että pisteestä ja tapahtumasta toiseen voi siirtyä edellisen loputtua. — Tietysti toivomme, että mahdollisimman moni jaksaisi käydä kaikissa pisteissä. Perjantaina tapahtumat ovat sen verran lähellä toisiaan, että monet varmasti käyvät molemmissa. Tammikuun tulet järjestetään kokonaan talkoilla ja kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Jokainen järjestäjätaho on saanut vapain käsin toteuttaa haluamaansa ohjelmaa. Katso tarkka ohjelma Facebookista Klamilan kunnailla tapahtuu -sivulta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/25/Koko%20perheen%20Tammikuun%20tulet%20-tapahtumassa%20p%C3%A4%C3%A4see%20luistelemaan%20ja%20ratsastamaan/2017321825424/4