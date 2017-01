Uutinen

Kymen Sanomat: Kesätyöpaikkoja on tarjolla nyt paljon Oma aktiivisuus ja nopea toiminta ovat edelleen valttia, kun ensi kesäksi on hakemassa töitä. Asiaa korostettiin myö kesäduunikiertueen rekrytilaisuudessa, joka pidettiin Pasaatissa Kotkassa keskiviikkona. Ekamissa opiskelevat kaverukset Toni Porkka Haminasta ja Toni Ukkonen Kotkasta olivat ottaneet patistelut tosissaan ja saapuivat rekrytilaisuuteen hakemaan tietoa ja etsimään kontakteja. Paikalla oli nuorten lisäksi useita työnantajia esittelypisteissään. — Hyvä palkka ja kiintoisa työ, ne ovat tähtäimessä Haminan tai Kotkan alueelta. Kiintoisa liittyy tietysti alaan, joka liittyy kouluun, kertoi sähköautomaatiotekniikkaa opiskeleva Porkka. Maanrakennuskoneen kuljettajaksi opiskeleva Ukkonen kertoi haluavansa kesäksi työtä, jossa pääsee ajamaan koneita. Louhokset olisivat mielenkiintoisimpia, mutta muukin työ kelpaa. Kaverusten toiveissa on päästä töihin kuukaudeksi tai kahdeksi. Simpasen mukaan työantajat hakevat entistä enemmän suoria kontakteja henkilöihin, jotka etsivät töitä. — Nyt on tilanne sikäli hyvä, että kesätyöpaikkoja on tarjolla jo näin tammikuussa enemmän kuin vuosi sitten. Tämä pätee niin julkiseen sektoriin kuin yrityksiin, pieniin sekä suuriin. Esimerkiksi alueen tehtaat ovat palkkaamassa kymmeniä henkilöitä. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/25/Kes%C3%A4ty%C3%B6paikkoja%20on%20tarjolla%20nyt%20paljon/2017321826624/4