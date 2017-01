Uutinen

Kymen Sanomat: Haminassa on meneillään Liikkumisen unelmavuosi Haminan kaupungin liikuntapalvelut järjesti viime toukokuussa unelmien liikuntapäivän ja syyskuussa vietettiin unelmien liikuntakuukautta. Suomi 100 -juhlavuoden valtakunnallinen Liikkumisen unelmavuosi 2017 on niille luontevaa jatkoa. Liikuntasihteeri Kirsi Forsellin mukaan teemavuoden tavoitteena on, että ihmiset itse aktivoituisivat ja lähtisivät rohkeammin kokeilemaan uusia asioita. Teemavuoden tapahtumista saa tietoa Unelmat liikkeelle -nettisivulta. — Lisäksi toivotaan, että yhdistykset ja muut tapahtumien järjestäjät laittaisivat sivuille tietoja omista tapahtumistaan. Netissä voi myös tehdä liikuntahaasteita, sanoo Forsell. Haminan kirjastossa järjestetään ensi viikon maanantaina eli tammikuun 30. päivänä teemavuoteen liittyvä infotilaisuus. Forsellin mukaan sinne ovat tervetulleita niin yhdistykset kuin kaikki liikkumisesta kiinnostuneet kuntalaiset. Lue koko uutinen:

