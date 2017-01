Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan—Kotkan satama menetti luottamuksen Satamaliittoon Haminan—Kotkan satama eroaa Suomen Satamaliitosta. Satamayhtiön luottamus Satamaliiton johtoon on mennyt täysin. Luottamuspula liittyy liiton sääntöjen noudattamiseen tai oikeastaan noudattamatta jättämiseen. Satamaliiton hallitus on tehnyt koko viime vuoden laittomia päätöksiä ja virheellisessä järjestyksessä. Satamaliittoa on johdettu vanhojen sääntöjen mukaan, vaikka Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uudet säännöt jo lokakuussa 2015. Haminan—Kotkan sataman hallituksen puheenjohtaja Tapio Lepistö (kok.) pitää tapahtunutta farssina. Satamaliiton sääntöjä muutettiin nimenomaan Hamina-Kotkan sataman vaatimuksesta. Kun muutokset lopulta saatiin aikaiseksi, niitä ei alettukaan noudattaa. Ja kun virhe huomattiin, Satamaliitto ei halunnut sitä oikaista. Lepistön mukaan satamayhtiön ero Satamaliitosta ei vaikuta yhtiön toimintaan mitenkään. — Emme luota, että Satamaliitto ajaisi satamien etua tavalla, josta olisi jotain hyötyä. Ja säästyyhän meiltä 80 000 euroa vuodessa, kun jäsenmaksua ei tarvitse enää maksaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/25/Haminan%E2%80%94Kotkan%20satama%20menetti%20luottamuksen%20Satamaliittoon/2017321826798/4