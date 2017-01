Uutinen

Kymen Sanomat: Combo-takamies Scott debytoinee KTP-paidassa tänään KTP-Basketin uusi takamies Antwan Scott pelannee ensimmäisen korisliigaottelunsa tänään, kun KTP kohtaa paikallisottelussa Kouvot. KTP:n valmennusjohto ei ole vahvistanut joukkueen jenkkinelikkoa Kouvot-otteluun, mutta alkukauden Del Boschissa Hollannissa pisteitä takonut Scott ottanee joko William Walkerin tai Daniel Baileyn paikan kokoonpanossa. Scott jätti Hollannin, vaikka oli koko liigan paras korintekijä 20,6 pisteen keskiarvolla. — He halusivat siirtää minut kokonaan kakkospaikalle ja halusivat entistä enemmän pisteitä. Itse haluan kuitenkin olla enemmän pelintekijä, Scott sanoo. — Pelaan kyllä missä roolissa käsketään. Olen combo-takamies, mutta mieluiten pelintekijä. Jos on Scottin tulo plussaa, niin miinuspuolella KTP:llä on Markus Molenius. Kohtuuttoman epäonninen laitahyökkääjä taittoi viime viikolla harjoituksissa nilkkansa ja on todennäköisesti koko loppukauden sivussa. KTP-Basket–Kouvot, Korisliigaa Steveco-areenalla Karhuvuoressa kello 18.30. Lue koko uutinen:

