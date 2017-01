Uutinen

Kymen Sanomat: Venäläiset tekevät nyt päivämatkoja Kaakkois-Suomeen Rajanylitysliikenteen vilkkaimpiin vuosiin verrattuna venäläisten matkustajien oleskelun kesto Suomessa on lyhentynyt. Tyypillisimmillään venäläinen ostosmatkailija saapuu Suomeen lauantaina aamun aikana ja poistuu iltapäivällä ostokset suoritettuaan takaisin Venäjälle. Myös venäläisten tekemien viisumihakemusten määrä on kääntynyt vuoden 2016 lopusta alkaen lievään kasvuun. Venäjällä korotettiin vuoden 2017 alussa polttoaineen valmisteveroa ja myös tupakkatuotteiden verotusta. Merkittävimpänä syynä ovat niin ikään ruplan kurssin vahvistuminen sekä vuoden 2014 syksystä alkaen myönnettyjen kahden vuoden pituisten multiviisumeiden voimassaoloajan umpeutuminen. Samaan aikaan suomalaisten rajanylittäjien määrä on laskenut elokuussa Suomessa voimaantulleen uuden tupakkalain myötä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/24/Ven%C3%A4l%C3%A4iset%20tekev%C3%A4t%20nyt%20p%C3%A4iv%C3%A4matkoja%20Kaakkois-Suomeen/2017321820214/4