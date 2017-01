Uutinen

Kymen Sanomat: Valtiovarainministeri Orpo ei näe yhtään syytä lykätä uuden auton ostoa Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) lähettää vakaita terveisiä uusien autojen ostajille. Hän korostaa, että valtiovarainministeriössä ei ole meneillään mitään valmistelua, joka liittyisi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) tekemään selvitykseen valtion liikenneverkkoyhtiöstä. — Se on yhden ministerin selvitys. Ei ole mitään syytä, miksi suomalaisten pitäisi lykätä auton ostoa. Kokoomus on ilmoittanut hyväksyvänsä Bernerin selvityksen tavoitteet mutta ei keinoja. Puolueen puheenjohtaja Orpo totesi viime viikolla, että Bernerin selvitys ei anna vastauksia, miten tavoitteisiin päästään. Tavoitteena on ollut, että Suomen liikenneväylät pystytään pitämään kunnossa. Tämän tahdotaan tapahtuvan ilman, että verot ja maksut nousevat. Berner on kokenut, että hallituskumppanit ovat jättäneet hänet yksin. Hänen mukaansa selvityksestä on ollut yksimielisyys hallituksessa. Perussuomalaiset ja kokoomus ovat irtaantuneet selvityksessä esitetyistä keinoista selvin sanoin. Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo totesi maanantaina Kouvolan-vierailullaan, että Berneriä ei ole jätetty yksin. Hän muistuttaa, että vaikka päämäärä on samanlainen, keinoista päämäärään pääsemiseksi on yleensä aina erilaisia näkemyksiä. — Hallitus sopi sen, että tällainen selvitys tehdään. Sisällöstä saati lopputulemasta ei ole sovittu. Lue koko uutinen:

