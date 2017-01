Uutinen

Kymen Sanomat: Ruplan kurssin vahvistuminen lisää venäläisten ostosmatkailua Kaakkois-Suomessa Kaakkois-Suomen rajavartioston rajanylityspaikkojen kautta on tehty vuoden kolmen ensimmäisen viikon aikana yhteensä 443 673 rajanylitystä, mikä on noin 16 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Viime vuonna rajanylitysliikenne laski voimakkaasti vuodenvaihteen vilkkaimpien vuorokausien jälkeen, mutta alkuvuoden osalta yhtä selkeää laskua ei ole toistaiseksi tapahtunut. Rajavartioston arvion mukaan rajanylitysliikenteen piristymisen taustalla on erityisesti ruplan kurssin vahvistuminen, mikä on näkynyt alkuvuonna venäläisten ostosmatkailijoiden lisääntymisenä. Vastaavasti ruplan kurssin heikkeneminen suhteessa euroon voi pudottaa nopeastikin venäläisten rajanylittäjien määrää. Lue koko uutinen:

