Kymen Sanomat: Ministeriö jakoi avustuksia maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen — rahaa tuli myös Kotkan ja Haminan seudulle Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle 250 000 euroa maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen. Ministeriö myönsi tänään avustuksia yhteensä 20 miljoonaa euroa. Niillä on tarkoitus edistää maahanmuuttajataustaisten sekä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa työmarkkinoille siirtymistä ja koulutuksen vahvistamista. Tavoitteena on yhdistää kielten opiskelua ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Avustukset ovat osa maahanmuuttajien ammatillinen koulutus -ohjelmaa. — Koulutus ja työnteko ovat parasta kotiutumista uuteen kotimaahan. Tavoitteena on, että nyt myönnettävillä avustuksilla koulutuksen aloittaisi 2 000 henkilöä tänä vuonna, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa. Avustuksia myönnettiin 44 koulutuksen järjestäjälle. Oppilaitosmuotoiseen koulutukseen jaettiin 18,8 miljoonaa euroa ja oppisopimusmuotoiseen koulutukseen 1,2 miljoonaa euroa. Miljoona euroa jaetaan myöhemmin tänä vuonna. Lue koko uutinen:

