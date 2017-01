Uutinen

Kymen Sanomat: Mika Piispanen jatkaa Titaaneissa ensi kaudellakin — ”Tästä tulee rakennusprojekti” Mika Piispanen jatkaa Suomi-sarjassa pelaavan Titaanien päävalmentajana myös ensi kaudella.Molemmat osapuolet ovat päättäneet käyttää yksivuotisessa sopimuksessa olleen ensi kautta koskevan optiovuoden.— Seuran minimitavoite tälle kaudelle on sarjapaikan säilyttäminen joko suoraan tai karsintojen kautta. Sarjapaikka näyttää varmalta, joten Mika on hoitanut tavoitteen. Hän on jatkanut Marko Oksasen (edellinen päävalmentaja) työtä erittäin hyvin, edustusjoukkueen manageri Petteri Lehti sanoo.— Olemme antaneet Mikalle aikaa tehdä työtä. Otimme hänet meille vähän puskista, mutta valinta osui oikeaan, Lehti sanoo.Piispanen kertoo, että Titaanit oli hänelle koko ajan ykkösvaihtoehto ensi kaudeksi.— Peräänkuulutan hyvää motivaatiota, ja se on pelaajilla tapissa. Ei ole kertaakaan tarvinnut miettiä, etteikö jotakin pelaajaa kiinnostaisi. Kaikki ovat tehneet sitoutuneesti töitä huhtikuusta asti.Lehden mukaan hyvissä ajoin tehty jatkosopimus antaa päävalmentajalle hyvin aikaa miettiä jo ensi kautta.— Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö hän pystyisi viemään joukkuetta eteenpäin ensi kaudellakin, Lehti sanoo.— Tästä suunniteltiin rakennusprojektia, ja sellainen tästä tulee. Runkopelaajat ovat ensi kaudella vuoden kokeneempia. Omavaraisuusaste tulee säilymään samalla tasolla, Piispanen sanoo tulevasta.Titaaneilla on tämän kauden runkosarjassa seitsemän ottelua jäljellä. Joukkue on sarjassa kahdeksantena, viimeisellä pudotuspelipaikalla.Seitsemästä vastustajasta kuusi on tällä hetkellä Titaanien alapuolella sarjataulukossa.— Tulee varmasti tasaisia pelejä, mutta minulla on usko siihen, että ne kääntyvät meidän eduksemme. Kaikilla on halu ja himo päästä pudotuspeleihin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/24/Mika%20Piispanen%20jatkaa%20Titaaneissa%20ensi%20kaudellakin%20%E2%80%94%20%E2%80%9DT%C3%A4st%C3%A4%20tulee%20rakennusprojekti%E2%80%9D/2017321821609/4