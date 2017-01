Uutinen

Kymen Sanomat: Miä ite - myö yhessä -projekti jatkaa kaakonkulmalla ainakin seuraavat kolme vuotta Miehikkälässä ja Virolahdella toimiva Mitä ite - myö yhessä -projekti jatkuu ainakin seuraavat kolme vuotta. Raha-automaattiyhdistys teki viime vuoden lopulla alustavan päätöksen jatkorahoituksesta, päätös vahvistetaan vielä sosiaali- ja terveysministeriössä lähiviikkoina. Kyseessä on hanke, joka tähtää kuntien ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Tarkoituksena on saada ihmiset liikkeelle yhteisen toiminnan pariin. — Järjestämme esimerkiksi netinkäytön vertaisopastusta. Siinä yksi seniori opastaa toista, kysyä voi vaikkapa verkkopankin tai Facebookin käytöstä. Näitä pidetään kuudella kylällä, projektityöntekijä Anni Pekkinen kuvailee. Ydintoimintaan kuuluvat myös Muurikkalassa ja Virolahden kirkonkylällä pidettävät säännölliset tapaamiset. Kohtaamispaikoissa järjestetään toimintaa kyläläisten toiveiden mukaisesti. Projekti on saanut avustusta kaksi kertaa aiemminkin, vuodesta 2012 alkaen. Nyt alustavasti myönnetyn avustuksen summa on 120 000 euroa per vuosi. Se kuluu pääosin kahden projektityöntekijän palkkaan. Lue koko uutinen:

