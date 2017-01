Musikaalielokuva La La Land on kahminut eniten ehdokkuuksia tämän vuoden Oscar-kisassa.

Elokuva sai ehdokkuudet lähes kaikissa sarjoissa, esimerkiksi parhaan elokuvan, parhaan miespääosan (Ryan Gosling) ja naispääosan (Emma Stone) sarjoissa, pukusuunnittelussa ja lähes kaikissa äänityöhön liittyvissä sarjoissa.

Myös sekä Tanska että Ruotsi ovat saaneet ehdokkaansa Oscar-kisaan. Tanskan Land of Mine ja Ruotsin Mies, joka rakasti järjestystä ovat ehdolla parhaan vieraskielisen elokuvan sarjassa.

Etukäteen oli jo pohdittu, olisiko vuosi 2017 modernin musiikkielokuvan ja La La Landin.

Damien Chazellen käsikirjoittama ja ohjaama elokuva sai juuri seitsemän Golden Globe -palkintoa.

Kaikkiaan La La Land sai 14 ehdokkuutta. Tämä sivuaa aiempaa ennätystä, jota pitävät hallussaan Kaikki Eevasta (1950) ja Titanic (1997).

Nyt se on myös eniten ehdokkuuksia saanut musikaalielokuva. Maija Poppasella (1964) oli aiempi ennätys, 13 ehdokkuutta.

Varsinainen Oscar-gaala järjestetään Los Angelesissa 28. helmikuuta. Illan isäntänä toimii tuolloin talk show -isäntä Jimmy Kimmel.

Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta.

Oscar-ehdokkaat

Parhaan elokuvan ehdokkuudet: Arrival, Fences, Aseeton sotilas (Hacksaw Ridge — aseeton sotilas), Hell or High Water, Hidden Figures — varjoon jääneet, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight

Paras ohjaus: Denis Villeneuve (Arrival), Mel Gibson (Hacksaw Ridge — aseeton sotilas), Damien Chazelle (La La Land), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea), Barry Jenkins (Moonlight)

Paras miespääosa: Casey Affleck (Manchester by the Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge — aseeton sotilas), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic), Denzel Washington (Fences)

Paras naispääosa: Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land), Meryl Streep, (Florence Foster Jenkins)

Paras miessivuosa: Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Dev Patel (Lion), Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Paras naissivuosa: Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures — varjoon jääneet), Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Paras vieraskielinen elokuva: Land of Mine (Tanska), Mies, joka rakasti järjestystä (Man som heter Ove, Ruotsi), The Salesman (Iran), Tanna (Australia), Isäni Toni Erdmann (Saksa)

Paras animaatioelokuva: Kubo ja samuraiseikkailu, Vaiana, My Life as a Zucchini, The Red Turtle, Zootropolis — eläinten kaupunki