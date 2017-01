Uutinen

Kymen Sanomat: Kymen konservatorio johtaa tilastoja Tuoreessa tutkimusraportissa verrattiin kaikista rytmimusiikkialan oppilaitoksista valmistuneita. Siitä ilmeni, että Kymen konservatorion oppilaat sijoittuvat jatko-opintoihin parhaiten koko maassa. — Kymen konservatorio antaa hyvät valmiudet jatkoa varten. Koulutuksen sisältöä on vuosien varrella kehitetty vastaamaan yhä vaativampiin työelämä- ja jatko-opintovaatimuksiin, muotoilee linjan vastaava lehtori Jari Puheloinen. Musiikkialan opettajat toimivat tiiminä tutkinnon eri osien välillä. He tukevat oppilaita henkilökohtaisesti kunkin päämäärän saavuttamisessa, joten opintojen keskeyttäminen on harvinaista ja oppilaat menestyvät hyvin valmistuttuaan. Kotka sai opetusministeriöltä luvan järjestää toisen asteen yhtyemuusikkokoulutuksen vuonna 2001 ja nykyään linja on yksi Ekamin vetovoimaisimpia. Muusikkokoulutukseen haetaan joka puolelta Suomea ja jopa ulkomaita myöten. Lue lisää tiistain lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/24/Kymen%20konservatorio%20johtaa%20tilastoja/2017321815942/4