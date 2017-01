Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n Moleniuksen epäonni jatkuu — nyt meni nilkka ja kausi on ohi KTP-Basketin korisliigajoukkueen pääluku kasvoi viime viikolla, kun uusi takamies Antwan Scott saapui maahan, mutta kovin kauaa ei päävalmentaja Ray Ailus saanut lisääntyneestä valinnanvarasta nauttia. Vastikään ranteen murtumasta pelikuntoon toipunut Markus Molenius on nimittäin taas loukkaantunut.Moleniuksen nilkka vääntyi harjoituksissa viime viikolla ja on leikkauskunnossa. Hänen kautensa on erittäin todennäköisesti ohi.Kaksimetrisen forssalaisen kaksi kautta Kotkassa ovat olleet epäonnea täynnä. Kaudella 2015—16 hän oli ensin syksyllä kaksi kuukautta sivussa keuhkokuumeen takia ja talvella kuukauden polvivammasta toipumassa. Viime lokakuussa Kouvot-ottelussa murtunut ranne piti Moleniuksen poissa liigapeleistä lähes puolentoista kuukauden ajan.KTP kohtaa keskiviikkona liigan kotiottelussa Kouvot. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/24/KTP%3An%20Moleniuksen%20ep%C3%A4onni%20jatkuu%20%E2%80%94%20nyt%20meni%20nilkka%20ja%20kausi%20on%20ohi/2017321822519/4