Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan eläinlääkärin vastaanotto muuttaa Haminan eläinlääkärin vastaanotto muuttaa uusiin tiloihin maanantaina 30. tammikuuta, jolloin vastaanotto on suljettu. Tuotantotiloille eläinlääkärin voi tilata normaalisti. Virolahden ja Miehikkälän vastaanotot ovat avoinna ja niitä voivat tarvittaessa käyttää myös haminalaiset asiakkaat. Päivystys on viikonloppuna Haminassa vielä nykyisissä tiloissa. Maanantain ja tiistain välinen päivystys on Miehikkälässä. Uudet vastaanottotilat sijaitsevat Hevoshaan kaupunginosassa osoitteessa Teollisuuskatu 16 B. Toiminta uusissa tiloissa alkaa tiistaina 31. tammikuuta kello 8. Uusissa tiloissa on vastaanottotilat kahdelle eläinlääkärille sekä leikkaussali. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/24/Haminan%20el%C3%A4inl%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rin%20vastaanotto%20muuttaa%20/2017321818178/4