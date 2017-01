Uutinen

Kymen Sanomat: Aloite eutanasiasta pohdituttaa Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajia Eduskunnan käsittelyyn on helmikuun puolivälissä menossa kansalaisaloite eutanasiasta. Aloitteen mukaan niin sanottu ”hyvä kuolema” voitaisiin tietyin edellytyksin sallia Suomessa. Edellytyksiin kuuluvat muun muassa, että potilas kuolee lähitulevaisuudessa ilman eutanasiaakin ja hän kykenee itse esittämään pyynnön eutanasiasta. Kymen Sanomat kysyi Kaakkois-Suomen vaalipiirin edustajilta mielipidettä aloitteeseen liittyen. Ainoastaan kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.) ei ole valmis hyväksymään eutanasiaa. Edustajat Jani Mäkelä (ps.) sekä Markku Pakkanen (kesk.) suhtautuvat aloitteeseen odottavasti ja Jukka Kopra (kok.) kertoo kannanmuodostuksensa olevan kesken. — On kyse niin vakavasta asiasta, että haluan pohtia asiaa huolellisesti ja syvällisesti, Kopra kertoo. Kansanedustajat Juho Eerola (ps.), Heli Järvinen (vihr.) ja Suna Kymäläinen (sd.) kannattavat aloitetta. Kymäläinen kertoo allekirjoittaneensa sen. — Olen henkilökohtaisesti todistanut erittäin vaikean ja kivuliaan läheiseni terminaalihoidon hänen kuollessaan syöpään. Tuolloin vannoin, että jos ikinä voin vaikuttaa asiaan, sen teen. Kenenkään ei pitäisi kärsiä ja joutua lähtemään suurien tuskien saattelemana ja uuvuttamana silloin, kun voitettavana on enää sairaalapäiviä tai tunteja. Tällaisista poisnukkumisista jää myös pahoja traumoja, jopa pelkotiloja, lähtöä todistamassa olleille läheisille, Kymäläinen kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/24/Aloite%20eutanasiasta%20pohdituttaa%20Kaakkois-Suomen%20vaalipiirin%20kansanedustajia/2017321816527/4