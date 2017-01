Uutinen

Kymen Sanomat: Orpo: Erikoissairaanhoidon palveluita on oltava saatavilla Kouvolan seudulla Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo ymmärtävänsä Kouvolan seudun halun säilyttää erikoissairaanhoidon palvelut. — Suomessa on liian paljon päällekkäisiä erikoissairaanhoidon yksiköitä. On kuitenkin selvää, että näin suurella seudulla on oltava erikoissairaanhoidon palveluita saatavilla. Se on sitten toinen kysymys, kuinka laajoja nämä palvelut ovat, Orpo totesi maanantaina Kouvolassa. Hän korostaa, että palvelujen työnjaossa tarkoituksenmukaisuus on avainsana. Hän sanoo seuranneensa varsin hyvin Kouvolan ja Kotkan kissanhännänvetoa sote-palveluista. Orpo sanoo, että sosiaali- ja terveysuudistus on vietävä Suomessa maaliin, vaikka uudistuksessa onkin omat vaikeutensa. — Suomella ei kerta kaikkiaan ole varaa siihen, että sote jää kesken. Orpo vieraili maanantaina Kouvolassa parvekelaseja valmistavan Lumonin tehtaalla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/23/Orpo%3A%20Erikoissairaanhoidon%20palveluita%20on%20oltava%20saatavilla%20Kouvolan%20seudulla/2017521815255/4