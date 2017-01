Uutinen

Kymen Sanomat: Nordean verkkopankkihäiriö on ohi Nordean nettisivuilla ilmennyt tekninen häiriö on saatu korjattua ja Nordean nettisivut toivat jälleen normaalisti. Nordean nettisivuilla ilmeni maanantaina iltapäivällä teknisiä ongelmia. Nordean verkkopankkipalvelut eivät olleet käytössä kaikilla asiakkailla noin kello kahdesta puoli neljään. —Palveluissa on tällä hetkellä pientä teknistä häiriötä. Ongelma havaittiin iltapäivällä kahden maissa, kertoi Nordeasta tiedottaja Marko Mettenranta puoli kolmen aikaan. Osalla asiakkaista nettipalvelut toimivat tuolloin normaalisti, mutta osalla asiakkaista nettisivut eivät auenneet. Muokattu uutista klo 15.56 ja kerrottu tilanteen korjaantumisesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/23/Nordean%20verkkopankkih%C3%A4iri%C3%B6%20on%20ohi/2017521815863/4