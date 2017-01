Uutinen

Kymen Sanomat: Majoituspaikat tiukilla Kotkassa kesän suurtapahtumien aikana Kotkan majoituskapasiteetin riittävyys on jälleen koetuksella ensi kesänä. Etenkin superviikolla heinäkuun puolivälissä kaivataan koko alueelta yhteistyötä, jotta tapahtumiin halutut matkailijat saadaan majoitettua. Matkailupäällikkö Sanna Nikki Cursorista arvioi majoituskapasiteetin joutuvan tiukille Kotkan seudulla. – Se heijastuu myös lähikuntiin. Koko seudulla on Meripäivien aikana kaikki majoituskapasiteetti käytössä, uskoo Nikki. Kotkan Meripäivät -tapahtuma palaa tänä vuonna takaisin Kantasatamaan. Meripäiväviikkoa vietetään 12.-16. heinäkuuta. Samanaikaisesti on myös The Tall Ships Races Kotka 2017 -tapahtuma ja suuret purjelaivat valloittavat Kantasataman. Matkailupäällikkö Nikin mukaan majoituspula on ollut tyypillistä Kotkalle aina Kotkan Meripäivien aikana. – Olemme yrittäneet kaivaa kaiken mahdollisen majoituskapasiteetin käyttöön. Yhteistyötä on tehty muun muassa alueen seurakuntien kanssa, joista majoitusta on myös löytynyt, sanoo Nikki. Nikki toivoisi alueen asukkaiden heräävän kotimajoitustarjontaan suurtapahtumien aikana. – Kotimajoitustarjonta on lähtenyt hyvin käyntiin Haminassa ja Virolahdella siellä olleiden tapahtumien aikana. – Yritämme järjestää myös jatkossa kotimajoituskoulutusta, koska kaikki majoituskapasiteetti on tarpeen, sanoo Nikki. Kotkassa Nikin mielestä ongelmana ovat olleet matkailupalveluissa tapahtuneet muutokset. – Viime vuosina majoituspaikkojen määrä on romahtanut Kotkan seudulla. Vielä muutama vuosi sitten alueella oli vuodepaikkoja tarjolla noin 1 500. Nyt niiden määrä on pudonnut noin tuhanteen. – Esimerkiksi Leikarin toiminnan päättymisellä oli suuri vaikutus alueen majoituskapasiteettiin, kertoo Nikki. Hyviä uutisia Nikin mielestä on esimerkiksi Karhulan Hovin toiminnan käynnistyminen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/23/Majoituspaikat%20tiukilla%20Kotkassa%20kes%C3%A4n%20suurtapahtumien%20aikana%20/2017321815966/4