Uutinen

Kymen Sanomat: Liukastuja kaatuu useimmiten kodin tai työpaikan pihalla Piha tai kevyen liikenteen väylä ovat vaaranpaikkoja liukkaalla kelillä. Yleisin paikka liukastua on kodin tai työpaikan piha. Ovesta ulos astuttaessa pitäisi muistaa malttaa ottaa aluksi muutama tunnusteleva askel. Jos alusta on liukas, siihen ennättää totutella tai liukkautta voi torjua hiekoittamalla tai käyttämällä nastakenkiä tai kenkien liukuesteitä. Hyvä valaistus auttaa havaitsemaan liukkaita paikkoja paremmin. Tyypillisin kaatumapotilas Suomessa on 40—60-vuotias nainen, joka on kaatunut käsi ojennettuna. Kädellä vastaan ottaminen aiheuttaa murtumia, joista värttinäluun murtuma on 50-vuotiaiden yleisin murtuma Suomessa. Kymenlaakson keskussairaalassa kuluva talvi on ollut liukastumisvammojen suhteen tavanomainen. Päivittäistä vaihtelua voi olla paljonkin, mutta vain harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki murtumapotilaat hoidetaan Koksissa. Hoitona on joko kipsaus tai leikkaus. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/23/Liukastuja%20kaatuu%20useimmiten%20kodin%20tai%20ty%C3%B6paikan%20pihalla/2017321807951/4