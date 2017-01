Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkasta kotoisin oleva Eevi Teittinen kilpailee Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa Kotkasta kotoisin oleva fitness-urheilija Eevi Teittinen on mukana Tanssii tähtien kanssa -ohjelman uusissa jaksoissa, kertoo MTV3. Eevi Teittinen osallistuu suosittuun television tanssikisaan Jani Rasimuksen parina. Rasimus on ollut mukana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa pitkään ja voittanut kisan kertaalleen aiemmin parinsa Raakel Lignellin kanssa. Viime kaudella Jani Rasimus sijoittui ohjelmassa toiseksi parinsa Anu Sinisalon kanssa. MTV3:n mukaan Eevi on harrastanut nuorena street dancea, mutta sen enempää tanssikokemusta hänellä ei ole. Ohjelman muut julkkiskilpailijat ovat Kasmir, Musta Barbaari, Pepe Willberg, Kirsi Alm-Siira, Anna-Maija Tuokko, Laura Malmivaara, Ali Jahangiri, Hanna Sumari ja Jarkko Tamminen. Tanssiohjelman uusi kausi alkaa MTV3-kanavalla sunnuntaina 12. helmikuuta. Lue koko uutinen:

