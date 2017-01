Uutinen

Kymen Sanomat: Karhulan poliisioperaation syy selvisi: Liikerakennuksesta löytyi suuri kannabiskasvattamo ja kilo amfetamiinia Poliisille ilmoitettiin lauantaina, että Karhulassa, osoitteessa Sammonkatu 2 sijaitsevasta liike- ja asuinkiinteistöstä leviää voimakas huumausaineiden haju. Poliisi aloitti lauantaina kiinteistöön kohdistuvat etsintätoimenpiteet. Kiinteistöstä löytyi suuri kannabiskasvattamo ja noin kilo amfetamiinia. — Tutkinnallisista syistä emme voi tällä hetkellä kertoa kasvattamosta tai sen koosta enempää, kertoo viestintäpäällikkö Heli Jämsén-Turkki Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Etsintätoimenpiteet ovat edelleen kesken ja tämänhetkisen arvion mukaan etsintä on valmis tänään. Kiinteistön suuren pinta-alan ja siellä olevien lukitusten takia etsintään on kulunut tavanomaista enemmän aikaa. Poliisi on ottanut kiinni ja pidättänyt törkeistä huumausainerikoksista epäiltyinä kolme kotkalaista miestä. — Poliisi ei vielä kerro enempää epäillyistä tai heidän mahdollisista taustoistaan, toteaa Jämsén-Turkki. Poliisi tiedottaa tutkinnasta seuraavan kerran loppuviikosta. Uutista on päivitetty Jämsén-Turkin kommenteilla kello 10.02. Lue koko uutinen:

