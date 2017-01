Uutinen

Kymen Sanomat: Hajonneesta Crackersistä kahdeksan naista on pelannut tälläkin kaudella liigaa — Jasmiina Järvinen nousi tyttömaajoukkueeseen Kotkalainen salibandyseura Crackers luopui liigaputoamisen päätteeksi naisten edustusjoukkueesta. Joukkueen viime kauden pelaajista kahdeksan on esiintynyt tälläkin kaudella liigassa. Myös Renate Taka-aho on liigajoukkueen (Porvoon Salibandyseura) kirjoilla, muttei ole vielä loukkaantumisen vuoksi päässyt pelaamaan. Yksi liigaminuutteja saaneista on Jasmiina Järvinen. 15-vuotias Järvinen siirtyi jo kesken viime kauden PSS:ään, ja on seuran A-tyttöjen SM-sarjajoukkueen kantavia voimia. Naisten liigassa hän on esiintynyt tällä kaudelta seitsemän kertaa. Järvisen otteet on huomattu myös tyttöjen maajoukkueessa. Järvinen on nimetty helmikuussa kaksi Ruotsi-ottelua pelaavaan alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen. — Tuli täytenä yllätyksenä. En ollut missään leirityksissäkään. Varmasti kovia pelejä tulossa, Järvinen sanoo. Hän on vuonna 2001 syntyneenä maajoukkueen junioriosastoa. Joukkueessa on hänen lisäkseen vain yksi samana vuonna syntynyt, loput ovat vuotta tai kahta vanhempia. PSS:n riveihin siirtyi Crackersistä liuta muitakin kotkalaisia. — Menemme kimppakyydeillä kahdella autolla. Meidät on otettu hyvin vastaan, ei siellä mitään kuppikuntia ole. Eikä matkustelu haittaa, autossa voi lukea vaikka läksyjä, Järvinen kertoo. Järvinen on viihtynyt Porvoossa hyvin. Hänellä on seuran kanssa optio myös ensi kaudesta. Lue koko uutinen:

