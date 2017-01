Uutinen

Kymen Sanomat: Extreme-lajit kiinnostavat Uuperissa temppuilevaa Sauli Pitkäkangasta Viikonlopun aurinkoinen pakkassää houkutteli Uuperinrinteisiin laskettelijoita. Uuperinrinteet saatiin tänä vuonna auki jo marraskuussa ja viimeinen rinne on tarkoitus ottaa käyttöön alkavalla viikolla. Uuperinrinteiden yrittäjä-omistaja Anssi Räsänen uskoo rinteiden pysyvän auki huhtikuuhun saakka. Perheensä kanssa Uuperiin laskettelemaan tullut Hertta Eerola pitää erityisesti suksilla laskettelusta. Eerolan perheessä laskettelu on yhteinen harrastus. — Kokeilin joskus lumilautailua, mutta se oli sairaan tylsää, Eerola kertoo.Jo pitkään laskettelua harrastanut Sauli Pitkäkangas innostui temppujen tekemisestä kolme tai neljä vuotta sitten. Kipinä syttyi YouTube-videoista. — Laskettelin ensin laudan kanssa, mutta temput näyttivät paljon hienommilta suksilla. Siitä saa kunnon adrenaliinit, kun kokeilee jotain uutta temppua ja onnistuu siinä, Pitkäkangas kertoo. Tällä hetkellä lasketteluharrastusta rajoittaa asepalvelus, joten rinteeseen pääsee vain viikonloppuisin. Kesäisin extreme-lajeista kiinnostunut nuorukainen harrastaa BMX-pyöräilyä. Omaan kotimetsään on rakennettu touhuun soveltuvat rampit. Lue koko uutinen:

