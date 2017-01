Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa on edessä pilvinen viikko — keskiviikkona pakkanen on kireimmillään Etelä-Kymenlaaksossa on tänään sateinen ja pilvinen päivä, ennustaa Ilmatieteen laitos. Lämpötila on nollassa tai asteen verran pakkasen puolella ja aamu- ja iltapäivällä voi tulla sadekuuroja. Tiistaina lämpötila laskee muutaman asteen pakkasen puolelle ja tiistain ja keskiviikon välisenä yönä pakkanen kiristyy lähes kymmeneen asteeseen. Keskiviikkona päivällä paikkasta on viitisen astetta. Torstaina lämpötila kohoaa taas plussan puolelle ja iltapäivällä voi tulla sadekuuroja. Perjantaina on tiedossa viikon ensimmäinen aurinkoinen päivä. Lue koko uutinen:

