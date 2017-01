Uutinen

Kymen Sanomat: Aléa esiintyy Haminan puistotalossa Kansanmusiikkiduo Aléa on kiertänyt Tää on virta maailmani -esityksellään Kymenlaakson kouluja alkuvuonna. Kiertue päättyy tällä viikolla kaikille avoimiin konsertteihin, jotka pidetään Haminassa, Kouvolassa ja Kuusankoskella. Ensimmäisenä esitys nähdään Haminan puistotalossa torstaina. Duon toisen jäsenen Annika Lyytikäisen mukaan konsertista puolet on arkistojen kätköistä kaivettua perinteistä kansanmusiikkia ja puolet omasta kynästä syntynyttä. — Murramme raja-aitaa sekoittamalla uutta ja vanhaa. Olemme sovittaneet itse kalevalamittaisia, karjalaisia runolaulumelodioita ja säveltäneet uutta. Lisäksi konsertissa kuullaan uutta ja perinteistä instrumentaalimusiikkia. Kiertue juhlistaa 100-vuotiasta Suomea. Musiikin lisäksi konsertissa käydään läpi naisen elämänkaarta. Välispiikit on kirjoitettu fiktiivisen päiväkirjan muotoon. — Nostamme esiin sen, että huolen ja ilon aiheet ovat olleet aika samanlaisia sadan vuoden aikana. Naiset ovat tunteneet muun muassa juurettomuutta ja nuoruuden kasvukipuja. Kouvolalaislähtöinen Lyytikäinen (klarinetti, kosketinsoittimet, laulu) ja Aurora Visa (kanteleet, laulu) perustivat Aléan keväällä 2014. Duoa täydentää niin ikään Kouvolasta lähtöisin oleva Julia Hämäläinen, joka on sanoittanut Aléalle kappaleita. Lyytikäinen ja Hämäläinen ovat viettäneet nuoruutensa Kotkassa, sillä kumpikin on käynyt yläkoulun ja lukion Kotka Svenska Samskolassa. Tää on virta maailmani -konsertti Haminan puistotalossa 26.1. kello 19, Kouvola-talon Simelius-salissa 27.1. kello 18 ja Pato-klubilla Kuusankosken Taideruukissa 28.1. kello 18. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/23/Al%C3%A9a%20esiintyy%20Haminan%20puistotalossa/2017321815152/4