Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisioperaatio jatkuu Karhulassa toista päivää Karhulassa on edelleen meneillään lauantain ja sunnuntain välisenä yönä alkanut poliisioperaatio. Poliisin tilannekeskuksen mukaan Karhulassa on ”tutkintaan liittyvä poliisioperaatio”. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tarkemmin tapahtumapaikkaa tai sitä, millaisesta operaatiosta on kyse. Kymen Sanomiin yhteyttä ottaneiden silminnäkijöiden mukaan Karhulan keskustassa oli liikkeellä paljon poliiseja lauantai-illan ja yön aikana sekä sunnuntaina. Tilannekeskuksesta rauhoitellaan kaupunkilaisia ja sanotaan, ettei tilanteessa ole mitään "henkeen tai terveyteen liittyvää". Poliiseja on ollut paikalla vaihtelevin määrin koko Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueelta. Uutista muokattu sunnuntaina klo 17.50: lisätty tieto poliisioperaation jatkumisesta myös sunnuntaina. Lue koko uutinen:

