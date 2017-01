Uutinen

Kymen Sanomat: Pihabongaus kutsuu tarkkailemaan lintuja ensi viikonloppuna Suosittu Pihabongaus-tapahtuma järjestetään jälleen ensi viikonloppuna. Pihabongauksessa tarkoituksena on tarkkailla tunnin ajan lintuja esimerkiksi omalla pihalla tai muulla paikassa. Pihabongaus on kaikille avoin tapahtuma, eikä siinä kilpailla havaittujen lintujen määrällä. Pihabongaus-viikonloppu on Suomessa tänä vuonna 28.-29. tammikuuta. Sen tarkoituksena on saada ihmiset tarkkailemaan talvisia lintulaudan sekä kotipihan lintuja. Samalla saadaan arvokasta tietoa Suomen talvisesta linnustosta. Pihabongauksen malli on tuotu Suomeen Isosta-Britanniasta, jossa on järjestetty Big Garden Birdwatch -tapahtumaa jo vuodesta 1979. Suomessa pihabongaus järjestetään nyt jo 12:nnen kerran. Pihabongauksen järjestää Birdlife Suomi. Viime talven pihabongaukseen osallistui Suomessa 18 000 ihmistä. Tuolloin havaittiin 94 lintulajia sekä 440 000 lintuyksilöä. Tapahtumaviikonlopusta on myös se hyöty, että sen avulla pyritään saamaan tietoa monien lintulajien kannanvaihteluista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/22/Pihabongaus%20kutsuu%20tarkkailemaan%20lintuja%20ensi%20viikonloppuna/2017521812460/4