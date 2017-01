Uutinen

Kymen Sanomat: Pankkikonttoreiden rooli on muuttunut asiakkaiden siirryttyä verkkoon Pankkikonttoreissa ei hoideta enää samalla tavalla asioita kuin ennen. Laskut maksetaan internetin tai mobiilin avulla, tiliotteet saa kotiin, eikä käteistäkään enää juuri tarvita. Pankkien vanhojen tehtävien poistuttua tilalle on tullut uusia, jotka liittyvät asiakkaan talouden suunnitteluun ja neuvojen antamiseen. — Kyse on siitä, kuka antaa parhaat neuvot muuttuvassa elämäntilanteessa, Handelsbankenin maajohtaja Nina Arkilahti kertoo. Etelä-Kymenlaaksossa toimii tällä hetkellä 16 pankkiasioita hoitavaa konttoria, jotka kuuluvat kuuteen eri pankkiin. Asiakkaiden siirtyminen verkkoon ja pankkien roolin muuttuminen käteisen jakajasta neuvonantajaksi on näkynyt pankkikonttoreissa myös konkreettisesti. — Perinteisissä pankkisaleissa mahdollisuus keskusteluun ei ollut niin merkityksellistä. Olemme myös huomanneet, ettei asiakkaille ole tärkeää, että konttori sijaitsee keskustan ydinpaikalla. Enemmän halutaan, että auton saa helposti pihalle eivätkä kaikki naapurin sedät näe, ketä pankissa asioi, Arkilahti selittää. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/22/Pankkikonttoreiden%20rooli%20on%20muuttunut%20asiakkaiden%20siirrytty%C3%A4%20verkkoon/2017321808379/4