Kymen Sanomat: Mitä mieltä olet pankkien konttoriverkostojen supistamisesta? — Kommentoi Asiakkaiden siirtyminen mobiili- ja verkkopalveluiden pariin on kutistanut pankkien konttoriverkostoja. Etelä-Kymenlaaksossa viimeisimmän sulkemisuutisen kertoi Danske Bank, joka ilmoitti lakkauttavansa Haminan konttorin helmikuussa. Muutos asiakaskäyttäytymisessä näkyy kaikissa pankeissa. — Tapaamme Kotkan alueen ihmisiä myös verkossa. Etätapaamisten osuus kasvaa koko ajan, mikä vähentää tarvetta paikalliselle läsnäololle. Kuluttajien tottumusten muutokset ohjaavat sitä, millaisiin jakelukanaviin meillä panostetaan, Danske Bankin Kotkan konttorinjohtaja Sebastian Liljeström kertoo. Erityisesti pankkien rooli käteisen käsittelijänä on pienentynyt. Käteistä käsitellään edelleen, mutta kanavat ovat jakautuneet useamman toimijan kesken, kun myös kaupoista ja R-kioskeista saa käteistä. Asiakkaiden konttorikäynneistä suurin osa liittyy neuvontaan, uusien asiakkaiden verkkopalvelutunnuksiin, kuolinpesän asioiden hoitoon ja ulkomaalaisen valuutan tilaukseen. On myös asiakkaita, jotka arvostavat henkilökohtaista palvelua. Vieläkö sinä asioit pankissa? Mitä mieltä olet konttoriverkostojen supistamisesta? Kommentoi alla olevaan kenttään. Lue koko uutinen:

