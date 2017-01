Uutinen

Kymen Sanomat: Kunnaneläinlääkäri hoitaa isoja ja pieniä eläimiä Tiina Lindholm työskentelee kunnaneläinlääkärinä Miehikkälässä. Työpäivät ovat vaihtelevia. Tehtäviin kuuluu sekä eläinten hoitoa että niin sanottuja virkatehtäviä. Niihin kuuluvat esimerkiksi eläinsuojeluasiat sekä erilaisten todistusten kirjoittaminen. Aamupäivät ovat yleensä vastaanottoaikaa. Aamun aluksi vastaillaan puhelimeen, sen jälkeen otetaan vastaan lemmikkieläimiä. Yleisimpiä ovat kissat ja koirat, muita sattuu kohdalle harvakseltaan. Iltapäivällä on tilakierrosten vuoro. Hoidettavana on enimmäkseen lehmiä ja hevosia. Kylän tiet ovat tulleet tutuksi tiloilla kierrellessä. Osa työtehtävistä on rutiininomaisia, toiset äkillisiä eläinten sairastumisia. Rutiineihin kuuluvat esimerkiksi vasikoiden nupouttamiset, äkillistä hoitoa vaativat esimerkiksi erilaiset vatsavaivat. Kahta samanlaista työpäivää ei ole. — Se on parasta tässä työssä. Aamulla ei koskaan tiedä, millainen päivä on edessä, Lindholm summaa. Lue lisää päivän Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

