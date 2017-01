Uutinen

Kymen Sanomat: Kaksoisvoitto Etelä-Kymenlaaksoon: Lonka ykkönen ja Nurmi kakkonen 23-vuotiaiden SM-kympillä Vehkalahden Veikkojen Katariina Lonka on voittanut 23-vuotiaiden Suomen mestaruuden maastohiihdon SM-kisoissa Äänekoskella. Lonka oli 10 kilometrin vapaan tyyli kisassa omaa luokkaansa, sillä hän voitti yli puolella minuutilla hopeaa hiihtäneen Leena Nurmen. Nurmi edustaa Lempäälän Kisaa, mutta asuu Kotkassa. Lonka on haminalainen, joten vähälumisen Etelä-Kymenlaakson hiihtäjät ottivat maukkaan kaksoisvoiton. Lonka meni omaa vauhtiaan kisan alusta asti. Hän johti puolimatkan väliajoissa Julia Hägeriä (IF Minken) jo 27 sekunnilla. Nurmi oli kolmantena kolme sekuntia Hägerin perässä. Lopussa hän puristi uusikaarlepyyläisen edelle hopealle, mutta Lonkaan ero kasvoi edelleen. Sitä oli maalissa 33,1 sekuntia. Katariina Lonka on moninkertainen Suomen mestari Hopeasompa- ja juniorisarjoista. Hän piti kuitenkin kilpahiihtämisestä kahden vuoden tauon, jolta palasi vasta viime kauden alussa. Hän voitti viime talvena heti palattuaan 23-vuotiaiden SM-pronssia perinteisen tyylin 10 kilometrillä. Lonka on valittu kotiin jääväksi varahiihtäjäksi 23-vuotiaiden MM-kisoihin. Ne alkavat Park Cityssä Yhdysvalloissa viikon kuluttua. VeVen Aapo Tilli hiihti 17-vuotiaiden 15 kilometrillä kuudenneksi. Kymin Koskenpoikien Elina Hämäläinen oli 20-vuotiaiden kympillä kahdeksas ja VeVen Anne Penttilä 17-vuotiaiden kympillä 11:s. Eilen käydyissä perinteisen tyylin sprinttikisoissa Aapo Tilli oli ainoana eteläkymenlaaksolaisena A-finaalissa. 16-vuotias haminalainen hiihti 18-vuotiaiden kisassa maaliin kakkosena, mutta tuli myöhemmin hylätyksi luistelupotkujen vuoksi. Juttua jatkettu kello 14.14. Lue koko uutinen:

