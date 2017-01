Uutinen

Kymen Sanomat: Vihannekset loppuivat kaupoista osassa maata - Kymenlaaksossa "hetkellisiä puutteita" S-ryhmä ilmoitti viime viikolla laskevansa sadan kotimaisen kasviksen hintaa edistääkseen monipuolisten suomalaisten kasvisten syöntiä. — Suomalaiset ovat lähteneet vakuuttavasti lisäämään kasvisten syöntiä. Haluamme avittaa heitä kohti ravitsemussuosituksissa esitettyä tavoitetta, joka on puoli kiloa päivässä. Alle 10 prosenttia suomalaisista syö kasviksia suositellut viisi annosta päivässä, joten kirittävää on, kertoo SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä. Hintojen alennus on asiakkaille mukava uutinen. Se sattui toisaalta samaan aikaan kuin satokauden vaihtelu ja poikkeukselliset sääolosuhteet, joten osassa maata tietyt vihannekset loppuivat viime viikolla kesken. Kymen Seudun Osuuskaupan kaupallinen johtaja Ari Hyytiä kertoo, että tilanne Kymenlaaksossa on ollut keskimääräistä parempi runsaan paikallisten tuottajien määrän vuoksi. Vain hetkellisiä puutteita on saattanut olla. Hyytiä täsmentää myös, että alennuksen takana on S-ryhmän oman katteen tinkiminen. Vuonna 2014 tehdystä EU-maiden vertailusta ilmenee, että suomalaisten vihannesten syönti on Euroopan keskitasoa. Meillä syödään vihanneksia enemmän kuin esimerkiksi Kreikassa ja Italiassa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/21/Vihannekset%20loppuivat%20kaupoista%20osassa%20maata%20-%20Kymenlaaksossa%20%22hetkellisi%C3%A4%20puutteita%22/2017321801807/4