Uutinen

Kymen Sanomat: Soppatykki kiertää Etelä-Kymenlaaksossa — tuotto sotaveteraaneille Kymen Keittiömestarit ry järjestää hyväntekeväisyyskampanjan Etelä-Kymenlaaksossa Suomi100 vuotta -hengessä. — Ajatuksena on tarjota soppatykistä hernekeittoa kerran kuussa tänä vuonna. Paikkoina ovat torit Kotkansaarella, Karhulassa, Haminassa, Karhuvuoressa ja Siltakylässä sekä muissa alueemme toiminnallisissa keskuksissa, kertoo Kymen Keittiömestareiden puheenjohtaja Kai Hannunen. Ensimmäinen sopanjakelukerta on 28. tammikuuta, lauantaina Kotkan torilla ja toinen 18. helmikuuta lauantaina Karhulan torilla. Tilaisuudet alkavat kello 11 ja kestävät niin pitkään kun 200 litraa soppaa riittää, mutta jakajat lopettavat kuitenkin viimeistään kello 15. Muiden tilaisuuksien paikat ja ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. — Vaikka jaamme sopan lisukkeineen ilmaiseksi, niin meillä on tilaisuudessa keräyslipas, johon halukkaat voivat laittaa rahaa omantuntonsa mukaan. Ja koko kiertueelta saatu tuotto lahjoitetaan Kymen sotaveteraaneille itsenäisyyspäivän tietämillä tänä vuonna. Rohkeana tavoitteena on jakaa hernekeittoa 10 000:lle ihmiselle tämän vuoden aikana. — Tarkoitus kuitenkin olisi, ettemme söisi kenenkään elinkeinoa vaan mieluummin toisimme lisää pöhinää turuille ja toreille. Annosmääriä sekä keräystilannetta voi seurata Facebookissa ja Instagramissa. Yhteistyökumppanimme ovat mahdollistaneet sen, että pieni yhdistyksemme pystyy toteuttamaan tämän hyväntekeväisyyskampanjamme, kertoo Hannunen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/21/Soppatykki%20kiert%C3%A4%C3%A4%20Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20%E2%80%94%20tuotto%20sotaveteraaneille/2017321801893/4