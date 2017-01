Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkansaaren paloasema harjakorkeudessa Kotkansaarelle rakennettava uusi paloasema on edennyt harjakorkeuteen. Ratapihankatu 5:ssä sijaitseva uudisrakennus sisältää pelastusaseman tilat kuuden hengen miehistövuorolle ja kahden hengen päivävuorolle toimistotiloineen sekä kolmelle paloautolle. Lisäksi hanke sisältää laiturin rakentamisen Merituulentien varteen pelastuslaitoksen veneitä varten. Rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2016 ja paloasema käynnistää toimintansa kesäkuussa 2017. Rakennustyö on toteutettu mahdollisten kosteusvaurioriskin pienentämiseksi suojakatoksen alla. Työmaa on työllistänyt työmaaolosuhteissa keskimäärin noin 20 henkilöä. Lue koko uutinen:

