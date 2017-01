Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkankadulla saattavat nupukivet vaihtua asvalttiin Kotkalaisten autojen alla voi Kotkankadun päällysteen kunnostuksen jälkeen olla hieman nykyistä enemmän asvalttia kuin nupukiviä. Näin käy, jos teknisen lautakunnan esitys entisen maakuntamuseon rakennuksen edustan asvaltoimisesta toteutuu. Lautakunnan esitys on, että nupukivet korvataan asvaltilla, koska se on edullisempi päällyste. Kotkantien pinta on Kirkkokadun ja Korkeavuorenkadun välisellä osuudella pahoin painunut ja se pitää kunnostaa. Toinen huonossa kunnossa oleva paikka on Kotekon edessä Kymenlaaksonkadulla. Sen kunnostuksesta ei ole vielä päätetty. Lue koko uutinen:

