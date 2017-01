Uutinen

Kymen Sanomat: Exlibris kuvastaa rakkautta kirjoihin Kotkalainen Antero Marjakangas teetti itselleen exlibriksen viime vuonna. Kirjanomistajamerkin toteutti kotkalainen taidemaalari Liisa Mäkelä, jonka maalauksen valokuvaaja Sofia Virtanen viimeisteli kiinnitettävään muotoon. — Ajatus merkin teettämisestä oli ollut jo pidempään mielessäni. Pidän naivistisesta taiteesta, joten ajattelin heti Liisaa. Minulla on jo ennestään hänen tekemiään maalauksia, Marjakangas sanoo. Marjakangas kertoo yllättyneensä iloisesti maalauksen värikkyydestä ja näköisyydestä. Eniten hän piti siinä korostuvasta katseesta. — Katse on tarkkaavainen ja kriittinen. Juuri sen vuoksi en halua laittaa exlibristäni kuin hyväksi toteamani kirjan sisäkanteen. Marjakangasta viehätti myös kuvaan lisätty baskeri, joka viittaa hänen taiteellisuuteensa. Marjakangas on tullut tunnetuksi muun muassa runo- ja teatteriyhdistys Sarastuksen vetäjänä. — Kolmas pointti on näköisyys, Antzahan se siinä. Marjakankaalle exlibris kuvastaa rakkautta kirjoihin. Päivittäin lukeva Marjakangas kerää etenkin kotimaista kaunokirjallisuutta. Dekkareista menevät ulkomaalaisetkin. — Sain kansakoulun toisella luokalla joululahjaksi Tarzan ja valkoinen nainen -kirjan. Siitä lähtien olen kovasti pitänyt lukemisesta. Hänen mielestään omistajamerkin kiinnittäminen osoittaa sekä teoksen arvostusta että kertoo, kenelle se kuuluu. Marjakangas ei ole vielä päättänyt, mitkä hänen kirjoistaan ovat merkin arvoisia. Hänen hyllystään löytyy muun muassa puolenkymmentä edesmenneen kotkalaisen Timo Pusan kirjaa. Merkittävien teosten joukkoon Marjakangas lukee myös Keijo Siekkisen romaanit ja Rosa Liksomin omistuskirjoituksella varustetun teoksen. — Luultavasti aloitan merkkien kiinnittämisen Raamatusta ja muusta hengellisestä kirjallisuudesta. Suomessa on noin 25 000 exlibristä. Tähän lukuun on päätynyt Suomen Exlibris Aboensis -yhdistyksen puheenjohtaja Tauno Piiroinen, jonka mukaan harrastus on nyt suositumpaa kuin koskaan, mitattuna niin merkkien määrällä kuin aihepiiriin liittyvillä tapahtumilla. — Tätä saatetaan pitää kuolleena harrastuksena, vaikka totuus on päinvastainen. 500 jäsenellä olemme maailman suurin exlibris-yhdistys. Jäsenmäärämme on jatkuvassa kasvussa, Piiroinen sanoo. Lue lisää aiheesta sunnuntain lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/21/Exlibris%20kuvastaa%20rakkautta%20kirjoihin/2017321808665/4