Kymen Sanomat: Cameron Sawyer vakuuttaa Kantasataman outlet-keskuksen toteutuvan Kantasataman outlet-keskuksen Kotka Old Portin hankekehittäjä Cameron Sawyer on järkyttynyt Kauppalehdessä perjantaina olleista väitteistä. Jutussa outletin toteutumista pidetään epätodennäköisenä ja verrataan sitä hämeenlinnalaiseen Sunny Car Centeriin. — Kauppalehden juttu on hyökkäys, joka perustuu täydelliseen väärinymmärrykseen, Sawyer toteaa. Kotkassa hankkeen epäilijät ovat saaneet lisää tuulta purjeisiinsa, kun outletin määräpäivät ovat siirtyneet. — Meneillään on hankkeen vaikein vaihe, mutta jokainen kuukausi tuo lähemmäksi toteutumista, Sawyer sanoo. Mieluiten hanketta olisi valmisteltu rauhassa vielä jonkin aikaa, mutta nyt Sawyer kokee lisätietojen julkistamisen olevan ainoa vaihtoehto väärien käsitysten oikaisemiseksi. — Tulemme kertomaan tammikuun aikana noin kymmenen kansainvälisen vuokraajan nimen. Lue koko uutinen:

