Uutinen

Kymen Sanomat: Viikonlopun herkkuvinkit Starboxista: pizzahyrrät, omenainen puuro sekä puuro mehukeitolla ja marjoilla Starbox.fi:n bloggaajat ovat jälleen kehitelleet maukkaita reseptejä tulevaksi viikonlopuksi. Kakkupuoti hurmaava -blogin Mari tarjoilee lukijoilleen reseptin tuorepuuroon. Terveellinen ja maistuva aamupala on helppo valmistaa jo edellisenä iltana jääkaappiin. Marin oma suosikki on vaniljasoijamaitoon tehtävä omenainen puuro. Ohjeen maukkaan puuron tekoon löydät täältä. Jannen keittiössä on valmistunut pizzahyrriä kinkku-aurajuustotäytteellä. Maukkaat pizzahyrrät sopivat tarjoiltavaksi ihan sellaisenaan vaikka illalla saapuville vieraille. Ohjeen pizzahyrrien tekoon voit käydä lukaisemassa täällä. Tea`s and Coffee -blogin Tea tykkää veteen tehdystä kaurapuurosta. Vaihtelun vuoksi kaurapuuroon voi lisätä turkkilaista jogurttia tai rahkaa, chian siemeniä, cashwe-pähkinöitä ja vaikkapa mehukeittoa. Lisukkeita kannattaa kokeilla kukinomalla tyylillään ja itselleen sopivalla ratkaisulla, Tea sanoo. Ohjeen Tean kaurapuuroon ja maukkaisiin höysteisiin löydät täältä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

