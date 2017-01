Uutinen

Kymen Sanomat: Pub Albertissa voi tänään kertoa mokansa Kotkalaisen opettajan Eeva Helmisen järjestämissä tarinailloissa jokainen saa halutessaan kertoa oman tarinansa. Perjantaina tarinoita jaetaan Kotkassa Pub Albertissa ja aiheena on mokaaminen. Illassa mukana on Titty Bar Tim Blues Band, joka huolehtii musiikista. Tarinoita kuullaan soiton lomassa. Tarinailtojen tavoitteena on elvyttää tarinankerrontakulttuuria. Tarinointi myös luo yhteyden ihmisten välille, tuntemattomienkin. Illoissa on mukana muutama ennalta sovittu kertoja, mutta lava on avoinna kaikille. Kerrotut tarinat voivat innostaa muitakin kertomaan omia kokemuksiaan. Tarinan ei tarvitse olla pitkä, se voi olla myös lyhyt kasku. Iltaan on kaikille vapaa pääsy ja paikalle voi tulla myös vain kuuntelemaan. Perjantain teemana ovat mokat, munaukset ja epäonni. Ne sopivat Helmisen mukaan ravintolamiljööseen. — Ystävänpäiväksi haluaisin järjestää rakkaustarinoiden illan, jonka päätteeksi pidettäisiin tanssit, Helminen kertoo. Tarinailta perjantaina 20. tammikuuta klo 18 Pub Albertissa, Kotkankatu 9, Kotka. Lue koko uutinen:

