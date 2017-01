Uutinen

Kymen Sanomat: Piha ja jumppasali viehättävät Linnoituksen päiväkodin lapsia Tänään vietettiin Haminan uusimman päiväkodin vihkiäisiä. Viime syksynä käyttöönotetussa Linnoituksen päiväkodissa hoidetaan joka päivä toistasataa lasta. Päiväkodissa panostetaan erityisesti liikunnallisuuteen ja toiminnallisuuteen, ympäri taloa on rakennettu tiloja, joissa lapset pääsevät liikkumaan ja toimimaan ryhmissä. Kymen Sanomat kysyi päiväkodin esikoululaisilta, mikä on heidän mielestään parasta uudessa hoitopaikassa. — Tykkään olla ulkona ja leikkiä kavereiden kanssa. Keinuissa tykkään olla kaikkein eniten. Piela Jauho — Ruokailu on kivointa. Jumppasalissa on hauskaa leikkiä. Eero Paasio — Jumppasali on kivoin paikka, tykkään tehdä siellä kaikkia jumppajuttuja. Pihalla tykkään leikkiä kotia minun kaverini kanssa. Aino Haimi — Ulkoilu on parasta, tykkään kiikkua hämähäkkikeinussa. Sisällä tykkään rakennella legoilla. Valtteri Pohjanheimo Lue koko uutinen:

