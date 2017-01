Uutinen

Kymen Sanomat: Peltikoira 2.0 julkaisi uuden levyn — katso video! Kotkalainen postpunk-yhtye Peltikoira 2.0 on julkaissut uuden albumin nimeltään Päivän peili. Digitaalinen äänite on kuunneltavissa Spotifyssa. Alun perin albumin oli tarkoitus ilmestyä LP-versiona. Vinyylin painatuskuluihin haettiin rahaa joukkorahoituskampanjalla viime syksynä. Kampanjaan pystyi osallistumaan muun muassa ostamalla 29 euroa maksavan LP-levyn ennakkoon. Tavoiteltua 1 000 euron keräyssummaa ei kuitenkaan saatu kasaan. — Joukkorahoituskampanja ei onnistunut. Saimme kerätyksi vain 157 euroa. Syynä tähän saattoi olla levyn liian kova hinta, yhtyeen kitaristi ja basisti Kari-Jukka ”Kärsä” Koivistoinen kertoo. Koivistoisen mukaan vinyylin julkaisemisesta on luovuttu ainakin toistaiseksi. Albumilta on julkaistu Youtubessa musiikkivideo kappaleesta Tulva. Biisin on miksannut amerikkalainen Jeffro Lackscheide, joka otti bändiin yhteyttä kuultuaan heidän musiikkiaan netissä. Koivistoisen mukaan Lackscheiden miksaus antoi biisille Rammstein-tyylisen maailmanluokan soundin. — Hän teki soundillisesti uusia ratkaisuja ja toi eri näkökulman kappaleeseen. Peltikoira 2.0:lta ilmestyy uutta musiikkia tänä vuonna. Lue koko uutinen:

