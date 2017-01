Uutinen

Kymen Sanomat: Ministeri Grahn-Laasonen rauhoittelee ammatillisen koulutuksen uudistusta epäileviä Kokoomuslainen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen rauhoittelee ammatillisen koulutuksen uudistusta epäileviä. Hän näkee koulutuksen täysremontin koko suomalaisen yhteiskunnan etuna. — Se mahdollistaa joustavat opintopolut ja ketterän reagoinnin tulevaisuuden osaamistarpeisiin, jotka muuttuvat nykyisessä työelämässä vauhdilla. Samalla lähennetään työelämää ja koulutusta toisiinsa. Arvostelijat pelkäävät, että koulutusta antavat oppilaitokset vähenevät, ja uusi rahoitusmalli herättää myös pelkoja. Epäilijät kysyvät myös, antaako uudistuksen koulutussopimusmalli yrityksille ilmaista työvoimaa, kun osa oppimisesta tapahtuu yrityksessä ilman palkkaa. Grahn-Laasosen mukaan oppilaitosten yhdistymisisessä lähdetään vapaahtoisuudesta. — Valtiovalta ei pakota yhdistymisiin, mutta joillakin alueilla ja aloilla on järkevää tehdä asiat yhdessä. Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalliksi esitetään korkea-asteelta tuttua sovellusta. Puolet rahoituksesta on perusrahoitusta, 35 prosenttia suoritusperusteista ja 15 prosenttia opetuksen vaikuttavuuteen pohjautuvaa. Tähän asti rahoitus oppilaitokselle on tullut pelkän oppilasmäärän mukaan. Grahn-Laasosen mielestä suoritusrahoitus kannustaa oppilaitoksia kiinnittämään huomiota keskeyttämisiin, mikä on ammatillisen koulutuksen ongelma. — Vaikuttavuusrahoitus on keino huolehtia siitä, että koulutus työllistää. Ei kouluteta kortistoon vaan työelämään. Hallitus on linjannut, että uudistuksessakin ammatillinen koulutus säilyy kuntien tehtävänä. Grahn-Laasosen mukaan syy on selkeä. — Jos ammatillinen koulutus siirtyisi maakunnille, se saattaisi joutua kilpailemaan rahoituksessa sote-eurojen kanssa ja jäisi ehkä jalkoihin. Tarkoitus on, että ammatillisen koulutuksen rahat käytetään koulutukseen eikä muuhun. Lue koko uutinen:

