Kymen Sanomat: Kaakkois-Suomessa riittää rahaa metsien suojeluun — kannattaa tehdä tarjous! Kaakkois-Suomesta kannattaa tarjota metsiä Metso-ohjelman mukaiseen suojeluun. Meillä on rahaa korvauksiin, kertoo diplomi-insinööri Paula Mattila ELY-keskuksesta. Metso-ohjelmalla rahoitetaan Etelä-Suomen metsien suojelua. Metsänomistajat voivat tarjota siihen kohteita, ja valtio maksaa suojeluun hyväksytyistä kohteista korvauksen. Yksityisille metsänomistajille se on verovapaata tuloa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tekee suojelupäätökset Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan Metso-kohteista. Paula Mattilan mukaan kohteiden tarjonta on hieman hiipunut, ehkä sen takia, että valtion korvauksiin varaamat rahat ovat vähentyneet. Mattilan mukaan näin on käynyt valtakunnallisesti, mutta Kaakkois-Suomessa on hyvä rahoitustilanne. Ympäristöministeriön linjauksen mukaan Kaakkois-Suomi kuuluu Metso-ohjelman painopistealueisiin, joissa tavoitteita kasvatetaan ja joihin myös kohdennetaan rahoitusta. — Tämän vuoden määrärahaa ei ole vahvistettu, mutta odotan, että Kaakkois-Suomeen saadaan saman verran kuin tähänkin asti. Tilanne voi jopa parantua, Mattila kertoo. Kaakkois-Suomessa on vanhastaan vähän metsiensuojelualueita. Niiden perustamistarvetta tänne päin lisää Mattilan mukaan myös itäraja: sen takaa voi tulla lajilisää jos ja kun kunnon elinympäristöä löytyy. Metso-ohjelmaa on toteutettu vuodesta 2005. Viime vuoden loppuun mennessä Kaakkois-Suomessa oli ohjelman rahoituksella suojeltu 3 038 metsähehtaaria, joista valtio on maksanut korvauksia 16,6 miljoonaa euroa. Kymenlaaksossa kohteita on 109, hehtaareja 1 390 ja tähänastinen korvaussumma 7,3 miljoonaa euroa. Etelä-Karjalassa kohteita on 145, hehtaareja 1 648, ja korvauksia on maksettu 9,3 miljoonaa euroa. Mattilan mukaan tarjotuista kohteista on hyväksytty noin kaksi kolmasosaa. Kolmasosassa ei ole ollut riittävästi Metso-suojelunkriteereitä täyttäviä luontoarvoja tai maanomistaja ei ole tyytynyt tarjottuun korvaussummaan. Lue koko uutinen:

