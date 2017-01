Uutinen

Kymen Sanomat: Kaakkois-Suomeen perustettiin viime vuonna 376 hehtaaria metsänsuojelualueita Vuonna 2016 Kaakkois-Suomeen perustettiin 376 hehtaaria uusia metsiensuojelualueita METSO-ohjelmassa. ELY-keskus teki metsänomistajien hakemuksesta 26 suojelupäätöstä, joista metsänomistajille maksettiin korvauksia noin 2,4 miljoonaa euroa. Ohjelman mukainen suojelu on vapaaehtoista ja suojelusta maksettava korvaus yksityiselle metsänomistajalle verovapaata tuloa. Suojeltujen metsien keskikoko oli 14 hehtaaria. Pienimmät kohteet olivat muutamia hehtaareja ja suurimmat yli 50 hehtaaria. Metsänomistajien keskuudessa suosituin suojelukeino on vuodesta toiseen ollut niin sanottu yksityisen suojelualueen perustaminen, jossa suojeltu alue jää metsänomistajan omistukseen. Vuonna 2016 yksityisen suojelualueen perusti 16 metsänomistajaa yhteensä 175 hehtaarille. Kiinteistökauppoja, joissa suojelualue ostettiin valtion omistukseen, tehtiin 6 kpl. Kiinteistökaupoista suurimmat olivat 55 hehtaaria Kouvolasta ja 53 hehtaaria Savitaipaleelta. Määräaikainen 20 vuoden suojelusopimus tehtiin 3 metsänomistajan kanssa. Yli puolet vuonna 2016 suojellusta 376 hehtaarista on kangasmetsiä. Suojeluun saatiin myös muun muassa lehtoja ja puustoisia soita. Kaiken kaikkiaan metsänomistajat ovat suojelleet METSO-ohjelmassa Kaakkois-Suomessa jo yli 3000 hehtaaria luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsiään. METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka. Ympäristöministeriön linjauksen mukaan Kaakkois-Suomi kuuluu ohjelman painopistealueisiin, missä tavoitteita kasvatetaan ja minne kohdennetaan myös rahoitusta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pystyy myös jatkossa vastaamaan hyvin metsänomistajien suojeluhakemuksiin. Lue koko uutinen:

