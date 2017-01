Uutinen

Kymen Sanomat: KTP-Basketin Antwan Scottin pelaaminen tänään ”hyvin epätodennäköistä” KTP-Basketilla on tänään hyvä tilaisuus nousta mukaan Korisliigan tiukkaan alempaan keskikastiin. KTP on sarjassa yhdeksäntenä 14 pisteellä. Yhden voiton päässä ovat ottelun enemmän pelanneet Pyrintö, BC Nokia ja Kouvot sijoilla 6.—8. eli pudotuspelipaikoilla. Karhuvuoreen saapuu Uudenkaupungin Korihait, joka on voittanut kauden 20 ottelustaan vain neljä. Vierailla on alla kahdeksan ottelun tappioputki. Keskiviikkona Korihait johti vieraissa Vilpasta vastaan puoliajalla 48—43, mutta suli kolmannella jaksolla (9—32) ja hävisi ottelun 74—92. KTP kesti edellisessä ottelussaan viikko sitten BC Nokian loppurynnistyksen ja voitti 87—76. KTP:n tuorein amerikkalaisvahvistus Antwan Scott saapui maahan perjantaina alkuiltapäivästä. Silti hän tuskin pelaa vielä Korihaita vastaan. — Se on hyvin, hyvin epätodennäköistä. Mutta tietysti teemme kaikkemme, että se onnistuisi, KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström sanoi torstai-iltana. Vaikka mies ehtikin Suomeen ajoissa, hänen pelilupansa ei välttämättä ehdi. KTP:n miehistöllä on myös muutamia ”pieniä kolhuja”, joten lopullinen kokoonpano selvinnee vasta aivan ottelun alla. — Korihait haastoi keskiviikkona hyvin sarjakärjen puoliaikaan asti. Lähdemme puolustuksen kautta, kuten aina. Toivottavasti pelaamme hyvällä temmolla ja saamme palloa hyvin liikkeelle, KTP:n päävalmentaja Ray Ailus sanoi Korisliigan verkkosivuilla. KTP-Basket—Korihait alkaa Karhuvuoressa kello 18.30. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/20/KTP-Basketin%20Antwan%20Scottin%20pelaaminen%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20%E2%80%9Dhyvin%20ep%C3%A4todenn%C3%A4k%C3%B6ist%C3%A4%E2%80%9D/2017321807636/4